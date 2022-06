La petite encyclopédie galactique

Découvrez les petits et grands secrets de la galaxie Dans cette petite encyclopédie, Chris Pavone vous embarque avec lui à la découverte des faits épatants détaillés et illustrés sur les objets qui peuplent le cosmos. Année lumière, astéroides, big bang, espace temps, étoiles, galaxies, Mercure, nébuleuse, supernovae, système solaire, univers, voie lactée L'Univers s'ouvre à vous : Attendez-vous à être surpris à chaque entrée et découvrez tous les faits remarquables qui y sont rattachés ! Saviez-vous qu'en réalité, si on ne peut pas aller plus vite que la lumière, ce n'est pas à cause d'un problème de vitesse, mais d'énergie ? Connaissiez-vous la sidérante particule Oh-My-God ? Saviez-vous qu'en 2022, les terriens verront à l'oeil nu une nova rouge lumineuse ? Qu'un atome est composé à 99, 999 999 999 9 % de vide ! Pourquoi les planètes sont rondes ? Combien pèseriez-vous ailleurs que sur Terre ? Que le Soleil subit une perte de masse d'un millième par 10 milliards d'années.