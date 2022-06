Dans l'ombre d'une espionne - Tome 3. 3

Printemps 1934. Sur fond de guerre mondiale imminente, les tensions politiques s'exacerbent. Lors de son premier voyage à Washington, D. C. , Elena Standish rend visite aux riches parents de sa mère dans leur magnifique propriété. Les grands-parents d'Elena célèbrent leur 60e anniversaire de mariage en organisant une fête élaborée avec les amis influents de son grand-père, un éminent industriel politique. Mais les festivités prennent fin soudainement et tragiquement lorsqu'une des invités, Lila Worth, est renversée par une voiture. Bientôt, un suspect est arrêté dans cette affaire de meurtre, et l'accusé n'est autre que son grand-père, dénonçant aussitôt une cabale de ses ennemis politiques. Déterminée à blanchir son nom et à sauver sa famille de l'opprobre, elle se penche sur les détails des investissements de son grand-père et découvre de lourds secrets d'affaires. Alors qu'Elena commence à remettre en question sa loyauté, elle se demande si elle peut faire confiance à quelqu'un dans ce nouvel ordre mondial menaçant.