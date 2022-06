En finir avec l'homophobie dans le football " On dit toujours qu'un sportif meurt deux fois : à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie. Moi, je mourrai trois fois : à la fin de ma carrière, à la fin de ma vie et à la fin de ce livre. Adieu ma honte. " Ouissem a grandi dans une cité au soleil, à Aix-en-Provence. Espoir de la génération dorée du centre de formation du Toulouse Football Club, il gravit tous les échelons, jusqu'à disputer la Coupe d'Afrique des nations sous les couleurs de la Tunisie. Mais son homosexualité, contraire à sa religion et à son sport, le privera de la carrière professionnelle à laquelle il était destiné. Ce livre est celui que personne n'a jamais osé écrire. Dans un récit aussi intime que puissant, Ouissem Belgacem est le premier joueur à raconter de l'intérieur l'homophobie qui gangrène le football et à s'attaquer à l'un des derniers tabous de notre société. A propos de l'auteur Ancien sportif de haut-niveau, OUISSEM BELGACEM a été formé au Toulouse Football Club et a porté les couleurs de l'équipe nationale de Tunisie. Aujourd'hui entrepreneur, il a fondé et dirige OnTrack, un organisme de formation professionnelle pour footballeurs et grand public. " Jonglant avec les nuances, et quelques paradoxes, l'ancien footballeur livre un ouvrage salvateur. " Yann Bouchez, Le Monde