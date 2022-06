Apprivoise-moi (Collector)

Margot désespère de trouver l'amour. Will a peur d'aimer. Et pourtant... tous deux vont tomber amoureux de Blossom : une staffie au coeur tendre et au passé tragique. Après leur première rencontre au centre de secours, Margot et Will veulent adopter Blossom et acceptent à contrecoeur d'en partager la garde. Très différents dans leur façon de gérer leur quotidien, Will et Margot ont beaucoup de mal à élever cette adorable chienne qui commence à n'en faire qu'à sa tête... Pourront-ils trouver un terrain d'entente pour devenir de vrais partenaires et peut-être même des amis ? " Le meilleur antidote à ces temps terribles. Absolument magnifique ! " Marian Keyes " Apprivoise-moi s'emparera de votre coeur. Tendre et réconfortant, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai lus cette année. " Louise O'Neill " Un livre au grand coeur, drôle, sage et édifiant. C'est le livre dont tout le monde a besoin cette année. " Iona Grey