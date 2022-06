Un été irrésistible

Les amants de minuit A la mort de sa mère, Laine décide de renouer avec son père et se rend à Hawaï où il vit. Mais les retrouvailles ne se passent pas du tout comme prévu : son père se montre distant, et son malaise s'accentue lorsqu'elle fait la connaissance de son associé, Dillon : un homme séduisant mais ô combien irritant, persuadé qu'elle n'est revenue que par intérêt. Au fil des jours, Laine va devoir faire face à son passé et affronter les sentiments qui la submergent... La fierté des MacGregor Comme tous les MacGregor, Serena, la benjamine de cette puissante famille écossaise, est incapable de résister à un défi. Qu'il s'agisse de se faire embaucher sur un paquebot de croisière pour prouver qu'elle est capable de gagner sa vie sans l'aide des siens, ou de tenir tête à Justin Blade, un passager aussi mystérieux que séduisant...