La mort mystérieuse d'une mère. La quête de vérité de sa fille. Une chroniqueuse hors pair, un éditeur gourmet, une pianiste traqueuse, un marionnettiste dépressif, une psy séduisante, un avocat fantôme, un concierge mère poule, un lunetier poète... voilà les protagonistes de ce suspense dont mensonges et manipulations sont les principaux ingrédients. Juillet 1989. Julia James est victime d'un terrible accident de voiture. La talentueuse journaliste, qui peinait sur son livre Le Grand Art des petites escroqueries, avait loué pour l'été une dépendance sur la propriété de la Fondation Saint-Just - une école qui propose des stages révolutionnaires de développement personnel - afin d'y achever son manuscrit. Avril 2010. Sa fille, Clémence, reçoit un colis contenant 502 dessins réalisés par Julia, qui est morte en 1999 - dix ans après son décès officiel -, au couvent de la Sainte-Charité, non loin de la Fondation. Pourquoi le père de Clémence lui a-t-il fait croire à la mort de sa mère ? Quel rôle ont joué l'avocat Maxence Saint-Just et Marius, l'éditeur de sa mère ? Son grand-père lunetier, qui l'a élevée, savait-il ? Et, surtout, qu'avait donc découvert Julia à Groumenville ?