Bad Saison 1. Découvrez l'intégrale de la série BAD - Tome 1 à 3

Excitant. Extrême. Explosif The Point. Dans cet enfer d'asphalte et d'acier, les destinées se lient, se fracassent et s'achèvent. La violence côtoie le désir, l'amour flirte avec la haine, et l'espoir a un goût de vengeance. C'est là, dans cette ville gangrenée par le crime et la corruption, que naissent les passions les plus dangereuses. Redoutable, un ancien détenu s'éprend de la soeur de celui qui l'a trahi. Impérieux, le roi de The Point est résolu à séduire celle qui prétend l'ignorer. Tiraillé, un flic droit et intègre flanche pour celle qui incarne à ses yeux le mal. Dans les trois volets de cette saison 1, découvrez les itinéraires de Bax & Dovie, Brysen & Race et Titus & Reeve. " Bad, c'est la promesse d'une romance sexy à sensations fortes ! " - Jennifer L. Armentrout A propos de l'autrice Tout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et collectionneuse ! ) de tatouages. Lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne deviendrait pas la rock star qu'elle rêvait d'être depuis ses huit ans, elle a décidé d'embrasser son autre passion : l'écriture. Elle est l'autrice des séries à succès "Bad", "Marked Men" et "Clash".