Salvation, T2 : Les Chemins de l'exode

Le deuxième tome d'un nouveau cycle d'envergure par le maître du space opera moderne ! Se battre ensemble ou mourir seul... Au xxiiie siècle, l'humanité vit dans une quasi-utopie. Et pourtant, tout est sur le point de changer. L'équipe de Feriton Kayne a découvert la plus grande menace que l'Homme ait jamais eu à affronter, et le temps manque pour organiser une défense : les Olyix, qu'on croyait inoffensifs, s'apprêtent à moissonner l'humanité pour l'offrir à leur Dieu de la Fin des temps. Certaines factions poussent l'humanité à fuir, à vivre cachée parmi les étoiles - même si peu d'élus auraient cette chance. D'autres refusent de partir avant la tempête. Un désastre se prépare, et l'union est essentielle pour balayer l'ennemi. Même s'il s'agit de préparer un avenir que cette génération ne verra pas... " L'imagination la plus puissante de la science-fiction. " Ken Follett " Tout ce que les lecteurs des Portes de la délivrance espéraient. Une série en passe de devenir un classique moderne. " Stephen Baxter " Brillant et irrésistible. Une leçon de suspense et de spectacle. " Gareth L. Powell