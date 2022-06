Chiruran T08

A la suite du meurtre d'Aijirô Sasaki par Matasaburô Saeki, le conflit entre le clan Kondô et le clan Serizawa se transforme en une guerre à grande échelle. De son côté, Niimi, le bras droit de Serizawa, rassemble une armée, pensant prendre la tête du Shinsen Gumi. Malgré son infériorité numérique, un homme du camp Kondô se lève : Sanosuke Harada, vice-commandant adjoint, qui manie la faux tel un dieu de la mort. Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News