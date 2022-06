L'été de la séduction. Des retrouvailles bouleversantes - Une île pour deux - Une parenthèse enchantée

Des retrouvailles bouleversantes, Louise Fuller "Je t'aiderai à une condition : que tu partes avec moi sur une île paradisiaque". Addie est folle de rage. Comment Malachi ose-t-il lui faire un tel chantage alors qu'il s'est servi d'elle cinq ans plus tôt en l'épousant par intérêt ? Pourtant, alors qu'elle veut le quitter, elle comprend que les choses ne seront pas aussi simples. Car Malachi ne la laissera pas partir sans contrepartie... Une île pour deux, Susan Stephens Des eaux cristallines, une plage de sable blond... Dans ses rêves les plus fous, jamais Rosie n'aurait imaginé hériter un jour de l'Isla del Rey. Alors, aujourd'hui, elle est prête à tout pour préserver ce paradis sur terre. Et même à affronter don Xavier del Rio, qui cherche à lui racheter ses précieux terrains pour y construire l'un de ses gigantesques hôtels. Un projet que Rosie est bien résolue à lui faire abandonner, dût-elle user de sa séduction... Une parenthèse enchantée, Julia James "Partez en voyage avec moi". Lorsque l'éblouissant Nikos Parakis lui a fait cette proposition, Mel a décidé d'accepter. Aujourd'hui, pourtant, elle se demande si elle n'a pas fait une erreur : les sublimes plages des Bermudes risquent bien, pour elle, de se transformer en une cage dorée... Pour s'en échapper, elle devra faire preuve de détermination et poursuivre seule son périple, même si elle sent bien que, après ces deux semaines passées à ses côtés, le souvenir de Nikos restera imprimé dans son coeur à tout jamais.