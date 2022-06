Castonbury Park - Volume 2. Une scandaleuse lady - La rédemption de lady Claire

Le somptueux domaine de Castonbury Park est à l'image de ses résidents : noble, prestigieux et jalousé. Et leurs coeurs passionnés n'ont aucun souci des convenances... Une scandaleuse lady, Marguerite Kaye Angleterre, 1816 A son père, le duc de Rothermere, qui s'obstine à la pousser vers ses prétendants, lady Kate oppose un refus tout aussi obstiné. Pourquoi devrait-elle lier son destin à l'un de ces êtres insipides, qui ne la désirent que pour sa fortune ? Sa détermination vacille pourtant le soir où elle rencontre Virgil. Grand, la peau aussi sombre que la sienne est pâle, il émane de lui une aura aussi intense qu'indéfinissable. Plus encore qu'au charisme que lui confère sa position sociale, cela tient-il à ses origines ? A sa formidable ascension ? Ou bien à son passé ? Transportée, elle l'invite à Castonbury Park. Sans deviner quels bouleversements son hôte inattendu va provoquer dans sa famille... et dans sa vie. La rédemption de lady Claire, Ann Lethbridge "Il te faut un mari ! " En entendant ces mots, lady Claire vacille. Pour offrir un avenir à sa petite Jane, elle est prête à tous les sacrifices. N'est-ce pas déjà un miracle que son frère lui rouvre les portes de Castonbury Park, malgré le scandale qu'elle a créé des années plus tôt en fuyant avec un coureur de dot ? N'empêche... La perspective de s'imposer un époux pour réparer ses fautes lui soulève le coeur. Dieu merci, la joie de renouer avec le lieu de son enfance adoucit son sort, et les plats succulents qu'on y sert n'y sont pas pour rien. D'où le nouveau chef tient-il ses talents, qui l'envoûtent à chaque repas ? Déjà, un tout autre trouble la gagne pour celui qui lui redonne goût à la vie. Mais jamais plus elle ne veut mettre son destin en péril pour un homme...