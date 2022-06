Bad Saison 2. Découvrez l'intégrale de la série BAD - Tome 4 à 6

A The Point, on ne vit pas, on survit Dans le labyrinthe des ruelles obscures de The Point, chacun peut trouver sa propre délivrance, qu'elle passe par la mort... ou le plaisir. Impitoyable, violente et parfois cruelle, la ville condamne ceux qui ne la respectent pas. Mais dans cet écrin de noirceur naissent les plus belles passions. Ténébreux, le Diable de The Point voit sa rédemption dans les yeux d'une fille perdue. Prêt à tout, un hacker repenti se remet en danger pour sauver celle qui l'obsède. Tourmenté, un tueur à gages brûle pour la princesse qui lui est défendue. Dans les trois volets de cette saison 2, découvrez les itinéraires de Nassir & Keelyn, Snowden & Noe et Noah & Karsen. " Une pointe de danger pour une touche de romantisme. Voilà le mix explosif de la nouvelle série de Jay Crownover" - Katy Evans A propos de l'autrice Tout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et collectionneuse ! ) de tatouages. Lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne deviendrait pas la rock star qu'elle rêvait d'être depuis ses huit ans, elle a décidé d'embrasser son autre passion : l'écriture. Elle est l'autrice des séries à succès "Bad", "Marked Men" et "Clash".