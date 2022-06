Shigahime T03

Soichi, dont le coeur a été arraché par la main de son ancienne maîtresse Miwako, est bel et bien vivant ! Le jeune garçon, transformé de nouveau en familier, jure de se venger à tout prix d'Osamu. Il manipule Chika, en proie aux doutes envers son petit ami, et lui fait rencontrer la vampire immortelle. Osamu apprend à contrôler ses griffes chasseresses pour combattre Soichi, mais cela ne lui fera-t-il pas perdre définitivement son humanité ? Vampire, horreur et sensualité sont au programme de cette série résolument sanglante en cinq volumes signée Sato Hirohisa.