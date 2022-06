La soif de vivre Shane MacKade a beau trouver les femmes merveilleuses et ne pouvoir résister à leur charme, il est hors de question pour lui de s'engager dans une relation sérieuse. Pourtant, face à la délicieuse, et insupportable... Rebecca Knight, que sa belle-soeur lui a demandé d'accueillir à l'aéroport, il sent tout de suite que quelque chose de très inattendu est en train de se passer...