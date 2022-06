Roslend - Tome 1. La bataille d'Angleterre

Partie 1

Bouleversement

1



Alter Monde, pays de Nelbri

Le projectile siffla aux oreilles d’Altrïos et alla se ficher avec un bruit mat dans le tronc d’arbre voisin. Il l’avait évité de justesse. Sa respiration s’accéléra. Sans perdre une minute, il reprit sa course dans la forêt.

Bien sûr, il savait dès le départ que cette mission était risquée. Depuis que la guerre avait éclaté entre Nelbri et Roslend, les patrouilles nelbriennes avaient doublé de fréquence le long de la côte. Traverser la mer des Sables ondulants était le moyen le plus direct pour les Roslendiens de s’introduire en Nelbri. Altrïos n’était pas le premier à tenter l’aventure. D’autres espions avant lui étaient passés par là. Mais ils s’étaient fait prendre ou étaient revenus bredouilles. Alors Altrïos avait décidé de se charger lui-même de cette mission de la plus haute importance. Il était maître espion, et ses particularités physiques lui permettaient de réussir là où tant d’autres échouaient. Du moins, c’est ce qu’il avait cru jusqu’alors.

Une nouvelle flèche fendit l’air. Son ouïe exceptionnelle, une fois encore, lui sauva la mise. Il effectua une série de roulés-boulés fluides et rampa dans un fourré pour reprendre son souffle.

Et réfléchir.

La mission avait très mal tourné. Les codes qu’il était censé récupérer étaient tombés dans les eaux boueuses du fleuve avec son contact. Ce dernier n’était qu’à une dizaine de mètres de lui lorsqu’il avait vu ses yeux s’écarquiller tout grand. Un javelot venait de lui transpercer le thorax et il avait titubé en silence avant de basculer par-dessus la rambarde du pont. Inutile de chercher à lui porter secours ou à récupérer les précieux codes : des cris et des coups de sifflet avaient retenti dans la nuit, tout proches. Alors il avait tourné les talons et couru à toute vitesse en direction de la forêt, sous une pluie de carreaux d’arbalète.

Était-ce la faute à une trahison ou à un manque de chance ? Peut-être ne le saurait-il jamais. Ce qui était incroyable cependant, c’était que les archers nelbriens puissent encore le repérer dans l’obscurité de cette nuit sans lune. Altrïos n’avait rien laissé au hasard lors de sa préparation : vêtements sombres, visage et cheveux teints en noir, il n’aurait dû être qu’une ombre parmi les ombres. Seule note de couleur : ses iris rouges qui se détachaient comme deux pierres précieuses sur le blanc de ses yeux. Des yeux qui lui permettaient de voir de nuit comme en plein jour. Des yeux d’Albin.

Une douleur à l’épaule lui rappela soudain qu’il avait chuté dans les rochers quelques instants plus tôt. Un coup d’œil à son dos lui fit comprendre ce qui l’empêchait de passer inaperçu : sa tunique s’était déchirée sur une bonne trentaine de centimètres, laissant apparaître une coupure sur une peau si blanche qu’elle paraissait luire dans la nuit. C’était une invitation au tir. Malgré la souffrance, Altrïos pressa la plaie pour barbouiller de sang son épiderme. Puis, tandis que des cris et des ordres résonnaient dans son dos, il reprit sa course folle. Bientôt, il regagna confiance. Désormais privés de cible visible, ses poursuivants se retrouvaient tributaires de torches peu performantes pour retrouver sa trace.