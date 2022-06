Le petit café des grands romantiques

Ils écrivent des mots d'amour tout en se fusillant du regard Tel Cyrano, Miles exerce le métier de doublure amoureuse : sur les sites de rencontre, ses clients lui laissent carte blanche pour tenter de séduire leur crush. Ces derniers temps, il a pourtant du mal à jouer les romantiques. Largué par son ex, viré de son appartement, il en est réduit à travailler au café du coin et à se disputer une place avec une cliente odieuse. Son quotidien reprend des couleurs lorsque, sous le profil de son client Jude, il fait la connaissance de Bree, une fille dont la repartie le charme aussitôt... Zoey déteste New York. Elle était venue dans cette ville hostile pour devenir scénariste, mais pour l'instant elle doit se contenter de prêter sa plume aux adeptes du dating en ligne. Le tout dans un café exigu, où un mufle cherche sans cesse à lui piquer sa place. Esseulée, elle se surprend à attendre jour après jour les réponses de Jude, un célibataire plein d'humour avec qui elle échange en ligne, à travers le profil d'une cliente... Lorsqu'un premier rendez-vous se profile, la réalité les rattrape... "A travers cette romance, l'autrice nous fait franchement rire et nous offre un couple adorable. Les fans de comédie romantique y trouveront leur compte ! " Publishers Weekly A propos de l'autrice Tash Skilton est le pseudonyme de deux autrices new-yorkaises, Sarvenaz Tash et Sarah Skilton, qui se sont rencontrées sur Twitter. Leur coup de foudre amical leur a montré que les rencontres en ligne n'étaient pas vaines, et pour le prouver, elles ont décidé de conjuguer leur talent pour écrire à quatre mains une comédie romantique pleine d'humour et ancrée dans son époque.