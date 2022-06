Un thriller début de siècle atypique et merveilleux Paris, 1907. Un mystérieux "tueur à répétition" fait trembler la capitale en s'attaquant à l'entourage de personnalités célèbres et aux policiers qui enquêtent sur son cas. En plus de la terreur, il abandonne derrière lui de curieux symboles ésotériques et un domino double dans la gorge de ses victimes. La presse accuse " Double Six" , un ancien bagnard au torse tatoué, dont la rumeur dit qu'il aurait plusieurs vies. Le préfet Lépine confie l'affaire à l'inspecteur Lacinière, un Rennais sans attaches ni famille, qui monte une petite équipe constituée d'une jeune femme noble aux élans féministes et d'un jeune agent qui n'a pas froid aux yeux. Lacinière est convaincu que Double Six n'est pas le coupable. Pour le prouver, il doit retrouver sa trace dans le Paris du début du xxe siècle, et résoudre les énigmes que le véritable tueur élabore à son intention... Le mot de l'éditeur Dans la lignée de L'Aliéniste de Caleb Carr, ce thriller épique et sanglant joue brillamment du mystère aux frontières de l'étrange. Théâtre fascinant d'une époque en plein basculement, L'Effet domino séduira les lecteurs de thrillers comme de polars historiques et, plus généralement, les amateurs de littérature populaire dans ce qu'elle peut offrir de meilleur. Enquête, aventure, énigmes, histoire, amour... tout y est. Un dépaysement total, riche en émotions, une expérience de lecture inoubliable, digne d'une machine à remonter le temps.