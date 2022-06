Nous sommes les étoiles (Collector)

" J'étais tellement occupée par la tristesse, la peur, la colère, que je n'avais jamais le temps d'être heureuse, joyeuse, chanceuse. Mais, ce soir, je me sens chanceuse. Vraiment. J'ai l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. " Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix, qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclarations d'amour, confessions, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis qu'il est rentré de la guerre, son mari, gravement blessé, s'est replié sur sa douleur. A l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de mucoviscidose. Hope passe son temps à lire dans sa chambre, malgré les encouragements de son meilleur ami, qui l'incite à profiter de sa jeunesse tant qu'il en est encore temps. Et si en lui venant en aide Stella renouait elle aussi avec la joie de vivre ? " Une émouvante et merveilleuse ode à la vie. " Jenny Colgan " Profondément émouvante, cette histoire d'amour et de résilience pleine d'humanité laissera son empreinte en vous bien après la dernière page. " Sunday Express " Les fans de Jojo Moyes vont adorer ! " Good Housekeeping