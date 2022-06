Dangereux désir. Intrépides et séductrices, les héroïnes Victoria vont conquérir l Histoire !

Ecosse, 1862 A 19 ans, Glynis MacLain est vive, spontanée, et n'hésite pas à sauter au cou de Lennox Cameron pour l'embrasser passionnément... avant de fuir quand elle apprend qu'il est fiancé. A 26 ans, après sept ans de mariage à Washington, Glynis revient à Glasgosw bien changée. Elle est veuve, posée, sophistiquée, et maîtrise ses émotions d'une poigne de fer... jusqu'à se retrouver face à Lennox. Le désir et la passion se réveillent aussitôt, et risquent de mettre en péril la délicate mission qui lui a été confiée. Peut-elle vraiment prendre le risque de tout bouleverser pour un amour de jeunesse jamais oublié ? A propos de l'auteur Karen Ranney a commencé à écrire dès l'âge de cinq ans. Son premier manuscrit, The Maple Leaf (La feuille d'érable), a été lu publiquement dans son école alors qu'elle n'était qu'en primaire. Enfant, elle voulait devenir violoniste (quand elle avait sept ans, ses parents ont fait fabriquer un violon spécialement pour elle), avocate, professeur et, surtout, écrivain. Si le violon a rapidement été écarté, elle est toujours fascinée par le droit et enseigne bénévolement. Mais c'est l'écriture qui reste la grande passion de sa vie.