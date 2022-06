Fifty Shades Tome 6 : More Grey. Cinquante nuances plus claires par Christian

Vous êtes cordialement invité au mariage de la décennie : Christian Grey va épouser Anastasia Steele. Une union qui soulève pourtant bien des questions... L'esprit libre et indépendant d'Ana ravive chez Christian ses terreurs les plus profondes et met à l'épreuve son besoin de tout contrôler. Alors que de vieilles rivalités et rancoeurs refont surface, une erreur de jugement déchire leur couple. Christian parviendra-t-il à vaincre ses démons ? En découvrant la vérité sur ses origines, connaîtra-t-il la paix et acceptera-t-il l'amour inconditionnel d'Ana ? Trouvera-t-il enfin sa nuance plus claire ? A travers les rêves, les espoirs et les tourments de Christian Grey, retrouvez la sensualité, l'intensité dramatique et sentimentale de Cinquante nuances plus claires dans une version encore plus dense et plus sombre de I'histoire d'amour qui a fasciné 150 millions de lecteurs dans le monde. Traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu, Dominique Defert et Carole Delporte.