The Cave King - vol. 03

Exilé sur une île hostile, le prince banni devra apprendre à survivre à la force de sa pioche ! Exilé sur une île perdue qui ressemble plus à un gros caillou qu'à autre chose, Heal commence à défricher l'endroit grâce au pouvoir de son emblème. Il y fait la rencontre de slimes, de gobelins et d'un nain entièrement nu. Commence alors une vie paradisiaque pour le jeune prince et ses joyeux compagnons, devenus ses sujets. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au jour où les braises de la guerre atteignent les rivages de l'île...