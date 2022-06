La plus cool des libraires

Aie confiance, crois en toi... Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Que désirer de plus ? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre par la même occasion l'existence d'innombrables frères et soeurs qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour ce bernard-l'ermite à temps partiel, parler à des inconnus, c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Tom, avec lequel elle joue en ligne à des jeux de culture générale, s'avère incroyablement drôle, et rêve de faire sa connaissance. Nina hésite entre plusieurs options : changer de nom et d'apparence, s'exiler sur une île déserte, ou se cacher dans un recoin de son appartement. Mais le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille ? " La voix de Waxman est pleine d'esprit, émouvante, et ne manque jamais de profondeur. " InStyle " Vous allez tellement adorer les personnages de ce roman que vous regretterez de ne pas être leur voisin de palier. " Bustle " Pas de doute, Waxman sera votre nouvel auteur préféré ! " The Daily Beast " Ce roman sur l'affirmation de soi vous fera passer du rire aux larmes. " Booklist " Des personnages attachants et plus vrais que nature. " Kirkus " Aussi drôle qu'émouvant. Ce livre va vous inspirer des envies de nouveaux départs. " Wendy Wax " C'est exactement le genre de livre que j'adore : hilarant, poignant et lumineux. " Julia Clairborne