Pain perdu et bachata

Bibliothécaire à l'université, Alex, trente ans, se réfugie depuis toujours dans les livres. Habituée à tout contrôler, elle ne se laisse jamais aller à la moindre fantaisie. Quand son amie Lise lui demande de venir l'épauler pour la réouverture de son bar de plage en République dominicaine, elle panique. Pourtant, au fond, n'est-elle pas découragée par son travail et déterminée à fuir Laurent, le goujat qu'elle fréquente ? Après réflexion et contre toute attente, Alex accepte. Une fois sur l'île, elle est enivrée par la beauté des lieux. A Baya, tout est typique et authentique, jusqu'aux mythes et légendes que relatent les habitants... Entre rencontres décisives et amitiés naissantes, grandes découvertes et petits plaisirs, Alex goûte aux saveurs d'un pays exceptionnel. Une chose est sûre : l'été dans les Caraïbes sera inoubliable !