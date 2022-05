The Kissing Booth - Tome 2. Going the distance

Désormais en couple avec le beau Noah Flynn, Ella vit un rêve éveillé. Mais la réalité la rattrape rapidement quand ce dernier doit s'éloigner des plages de la Californie. A présent, des milliers de kilomètres les séparent. Comme si ce n'était pas assez difficile pour Ella, une certaine Amanda se met à apparaître de plus en plus souvent sur les photos de Noah... Alors qu'Ella tente de faire face, un nouveau arrive au lycée et il ne semble pas indifférent à son charme.