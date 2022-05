Quel sens donner à sa vie ? (TP) - Tome 3. 3

Des interviews, éclairages, focus, conseils de lectures par de nombreux experts et chroniqueurs qui prolongent l'émission et développent dans cet ouvrage la question du sens de la vie. DOSSIERS Pourquoi cherchons-nous du sens ? - Aimer est-ce nécessaire ? - Comment vivre en étant pleinement en adéquation avec ses valeurs ? - Croire est-il indispensable ? - Est-il possible de retrouver du sens au travail ? - L'art et son expression : une nécessité vitale ? - L'engagement est-il synonyme de sens ? - Comment renouer un lien avec la nature ? FOCUS " La spiritualité est-elle nécessaire pour donner du sens à sa vie ? " par Frédéric Lenoir - " L'amour donne-t-il du sens à la vie ? " par Charles Pépin. ECLAIRAGES Cyril Dion : " Il faut accepter d'être touché par l'état du monde avant de pouvoir agir. " Et aussi Coco, Sébastien Bohler, Laurence Devillairs, Aïda N'Diaye, Marie-France Hirigoyen, Alberto Manguel, Christophe Dejours... CURIOSITES Paroles de philosophes qui donnent du sens - Extraits et sélection de livres pleins de sens - Paroles d'auditeurs, mots d'invités