Les sept soeurs Tome 7 : La soeur disparue

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy et Electra. Recueillies bébés par l'énigmatique Pa Salt, les six soeurs d'Aplièse ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu'elles devraient être sept, comme les étoiles des Pléiades auxquelles elles doivent leurs prénoms. A présent que leur père a disparu, elles n'ont qu'un indice pour trouver leur dernière soeur : le dessin d'une bague en forme d'étoile à sept branches. Les six soeurs se lancent dans une quête haletante à travers le monde. Peu à peu, elles découvrent une magnifique histoire d'amour, de bravoure et de sacrifice, qui a commencé près d'un siècle plus tôt, alors que d'autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d'elles... La Soeur disparue est le septième tome de la série événement Les Sept Soeurs, qui a conquis 25 millions de lecteurs dans le monde. A travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Traduit de l'anglais (Irlande) par Typhaine Ducellier et Elisabeth Luc.