Calcul de dose facile ! 5e édition

> 22 fiches mémos pour revoir les connaissances primordiales : - La responsabilité infirmière, le contexte réglementaire - Les modalités pratiques et techniques de planification et distribution des médicaments - Les outils mathématiques - Les grandeurs et les conversions : poids, capacités, volumes, débits, concentrations > De nombreux exercices d'application et leurs corrigés pour se tester > Un format poche pratique pour pouvoir réviser partout, notamment en stage ! Le + Foucher : testez-vous avec le simulateur numérique Simdose co-conçu avec SimforHealth pour renforcer vos connaissances en calcul de dose > Auteurs Lenoir Marion Zaouch Houriya Joué Lydia Huriez Céline Laurent Sébastien Crevant Peter