Les Scélérats

" Moi je ne suis qu'une pauvre gosse de par ici qui s'est un peu trop monté la tête. Les belles aventures, nous autres, nous n'y avons droit qu'au cinéma ou à la télé. " Sous le ciel encrassé de sa banlieue, le coeur de Louise battait trop fort lorsqu'elle passait devant la belle villa de ce couple d'Américains éclatants de richesse et de beauté. Or, le pire est à craindre lorsqu'une jeune fille ignorant tout des sentiments et une épouse meurtrie s'entre-déchirent en silence pour l'amour d'un homme faible