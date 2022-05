SOS Animaux sauvages Tome 1 : Au secours de la panthère des neiges

Elinor, accompagnée de son cousin Nils, rejoint sa mère en mission au Kirghizistan. Dès le lendemain de leur arrivée, la patrouille anti-braconnage les alerte : des braconniers ont été repérés dans les montagnes ! Ils sont sûrement à la recherche de panthères des neiges. Elinor et Nils accompagnent les patrouilleurs dans une traque effrénée et leurs craintes se confirment : les braconniers ont tué une maman panthère et capturé son petit. Il faut absolument retrouver les bandits pour sauver le bébé !