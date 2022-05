Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 50. L'amour débilos

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy est en mode " namoureuse débilos " ! Elle est tellement heureuse dans sa tête qu'elle veut faire plaisir à tout le monde ! Ca tombe bien, Marine, Nath et Loulou ont besoin d'aide pour construire leur cabane au fond du jardin ! Mais quand Maxence annule leur rendez-vous, l'adolescente devient triste comme la pluie et abandonne les travaux. Sans Wendy, les pestouilles peuvent dire adieu à leur base secrète ! Il ne reste plus qu'une chose à faire : aller secouer Maxence pour qu'il revienne sur sa décision ! Ou alors carrément se faire passer pour lui ! Après tout, ce n'est pas si compliqué de jouer le namoureux transi !