Love Game Tome 2

Duo sexy et magnétique, Kate et Drew forment le couple parfait. Au travail comme au lit, tout leur réussi. Mais si tomber amoureux est facile, se faire confiance et entretenir la flamme, c'est bien plus difficile. Quand l'imprévu bouscule l'amour et la passion, tout se complique... et Kate est confrontée au choix le plus important de toute sa vie. De son côté, Drew a fait le sien, il a décidé pour eux deux. Mais ce n'est pas le genre de Kate de se laisser dicter sa vie. Elle retourne donc chez elle, dans l'Ohio, seule. Enfin pas tout à fait...