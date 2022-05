Le Monde en général et nous en particulier

Ils rêvaient d'amour et d'Amérique, lorgnaient l'Angleterre, pays des Beatles et des minijupes, et reprenaient à la guitare les accords planants de la pop californienne. En 1967, ils avaient dix-sept ans, ils voulaient réinventer le monde et ne jamais se quitter. De Lille à San Francisco, de Paris à Londres, Saigon et Jérusalem, cette fresque chorale déploie, de 1967 à 1986, les destins de Bart et de sa bande au coeur d'une époque assoiffée d'utopies : la Sorbonne de Mai 68, la folie hippie, le féminisme naissant, le gauchisme qui s'égare, l'écologie qu'ils inventent. Et puis, la guerre, à l'autre bout du monde, et un virus mystérieux qui menace... Chacun à sa manière, ils vont se retrouver au coeur de l'Histoire, côtoyant intellectuels, artistes, politiques, parfois présidents, vivre les passions et désillusions d'un monde sans limites, et goûter à ce cadeau sublime et empoisonné : la liberté d'aimer.