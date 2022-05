SOS Animaux sauvages Tome 2 : Le voyage des derniers chevaux sauvages

Elinor et Nils rejoignent le père d'Elinor dans les Cévennes, en France. Là-bas, un groupe de chevaux de Przewalski se prépare à un grand voyage : ils vont être réintroduits dans leur milieu naturel, les steppes de Mongolie. Les enfants aident les scientifiques à observer le comportement des chevaux pendant quelques jours. Enfin, c'est le départ : les chevaux sont transportés par avion jusqu'en Mongolie. Elinor et Nils y rencontrent une petite fille de leur âge, Altalun, qui les initie aux coutumes de son pays et leur fait découvrir l'art de monter les chevaux. En parallèle, les enfants participent au relâchement des chevaux qu'ils ont accompagnés depuis la France.