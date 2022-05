Soul mate tome 2

Qi apprivoise doucement Yuanzi et on voit un rapprochement avec des progrès dans leur complicité ! Une certaine forme de poésie et de beauté se dégage de ces balbutiements de relation où s'enchaînent rendez-vous et découverte de l'autre. Malheureusement, elles vont aussi devoir faire face à des obstacles dans leur relation à cause du regard des autres ou de problèmes personnels... Mais heureusement comme dirait le Barde " l'amour n'est point amour s'il change suite à des changements ! "