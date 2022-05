Robert & Collins Poche+ Espagnol

Ce dictionnaire est idéal pour l'apprentissage de l'espagnol. Mis à jour avec le vocabulaire le plus récent et complété d'outils pratiques (grammaire, guide de conversation, repères culturels...), Le Robert & Collins Poche Plus Espagnol permet de s'exprimer en évitant les erreurs. Le poche le plus complet et le plus actuel - 210 000 mots, expressions et traductions - un usage facilité par de nombreux exemples - Des remarques sur l'usage et la prononciation - des repères culturels + des outils pratiques : - une grammaire anti-fautes de 32 pages - un guide d'expression pour communiquer facilement - des modèles de lettres, de CV... Conforme au CERL (Cadre européen de référence pour les langues). INCLUS : le dictionnaire numérique (Modalités de l'offre à l'intérieur de l'ouvrage) + OFFERTE ! L'application " Le Robert quiz langues " pour réviser facilement la conjugaison espagnole