A la poursuite du Croquemitaine

A l'été 1988, Richard Chizmar, récemment diplômé de l'université, retourne à Edgewood, sa ville natale, dans le Maryland, pour préparer son mariage et se lance dans une carrière d'écrivain, bien loin de se douter qu'il plonge au coeur d'une histoire d'horreur. Les corps mutilés de plusieurs jeunes filles disparues sont retrouvés. Les preuves conduisent la police à l'hypothèse terrifiante qu'un tueur en série sévit dans cette banlieue tranquille. Un couvre-feu est décrété et une milice est formée pour mettre la main sur le meurtrier, qui reste insaisissable... Les forces de l'ordre sont persuadées que le tueur joue avec elles et, très vite, une rumeur se répand : ce qui a assassiné les adolescentes n'est pas humain. Pour la communauté, autrefois paisible, prise au piège dans la paranoïa et la suspicion, cela ressemble à un cauchemar qui ne finira jamais. Préface de James Renner. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Pagel.