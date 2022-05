Arsène Lupin, La Barre-y-va. Suivi de La femme aux deux sourires

Après le succès sur Netflix de la série inspirée des aventures d'Arsène Lupin, avec Omar Sy pour interpréter le personnage créé par Maurice Leblanc, Archipoche publie, dans une élégante édition collector, la suite des meilleures aventures du gentleman cambrioleur. Enquête normande pour Arsène Lupin L'industriel Michel Montessieux, passionné d'occultisme et d'alchimie, meurt subitement, laissant derrière lui deux femmes, Bertrande et Catherine, qu'il a élevées depuis leur plus jeune âge. Il leur lègue un bel héritage : une maison de campagne, baptisée La Barre-y-va. Les deux soeurs décident de passer l'été dans cette villa, mais des événements étranges commencent à s'y produire... Jusqu'à ce que M. Guercin, le mari de Bertrande, y décède dans d'étranges circonstances, tué d'une balle de revolver alors qu'il tentait d'entrer dans le vieux pigeonnier. Catherine appelle à l'aide le vicomte Raoul d'Avenac, alias Arsène Lupin, qui accepte de mener l'enquête, secondé de son éternel faire-valoir, le brigadier Béchoux. Mais découvrir la vérité pourrait bien faire de cette aventure la dernière pour le gentleman-cambrioleur... sur la piste d'un fabuleux héritage dans La Femme aux deux sourires.