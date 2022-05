Du Shabbat crucial aux lueurs pascales. Revivre le premier Samedi Saint

Le samedi saint ... Mais c'est aujourd'hui ! " Nous avions espéré... " ... c'est la plainte des peuples bombardés, affamés, des pandémies, des sécheresses, c'est la plainte des réfugiés... . . Nous avions espéré dans la démocratie, les réseaux sociaux, la consommation, la " libération des moeurs " ... l'Eglise. Nous voilà découragés, trahis... Les dialogues de ce petit livre, restituent la désespérance dles disciples du Seigneur Jésus, depuis le soir du Vendredi Saint jusqu'à l'aube pascale. Cette désespérance est exprimée par les disciples sur la route vers Emmaüs : " Nous avions espéré... " . L'espérance est passée au passé. Elle est, bel et bien , morte ! Une désespérance d'une actualité bouleversante : celle d'une multitude de baptisés aujourd'hui, du moins en Occident qui vivent comme si Jésus n'était qu'un squelette dans un tombeau à Jérusalem. Ils sont anachroniques, rétrogrades : encore bloqués au soir tragique du Vendredi, à des années-lumière de l'éternel Matin de Pâques. Samedi Saint ... Nous rejoignons ainsi, sans le savoir, ce qu'ont vécu Apôtres, saintes femmes et disciples du Seigneur au long de ces heures, les plus dramatiques de l'histoire du monde. Mais aussi, soutenus par Marie, -Mère de l'espérance, Notre-Dame du Samedi saint-nous quittons ce " décalage-horaire " et passons dans l'éternité du huitième jour. Le Jour par excellence. Nous passons de la mort à la vie. Le premier jet de ce scénario a été écrit voici déjà une quarantaine d'années par l'auteur, mais peaufiné, ajusté, précisé chaque Vendredi saint depuis.