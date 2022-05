Quatre soeurs : Quatre soeurs en vacances

Avec ses trois soeurs Lou, Lisa et Luna et leurs parents, Laure, 12 ans, passe les vacances d'été dans un superbe chalet à la montagne. Le rêve ! Jusqu'à ce qu'un projet routier veuille défigurer le paysage et violer la tranquillité du lieu. Solidaires des villageois, Laure et ses soeurs, accompagnées de trois copains dont le beau Benjamin, se mobilisent. Une caméra de télévision et un journaliste vont les aider à protéger le site...