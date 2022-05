La Science de l'illusion

"Nous nous faisons tous une image du monde. Et, chaque jour, nous constatons un décalage entre notre perception de ce qui nous entoure et sa réalité effective. Cet écart de perception est à la base de la magie". Mentalisme, voyage dans le temps, téléportation... Si chacun sait que la magie n'existe pas, Luc Langevin, parce qu'il nous émerveille, parvient à nous persuader du contraire. Pourtant, ce réenchantement du monde, nous le portons en nous. A la fois scientifique et fin psychologue, l'auteur nous apprend comment nos cinq sens sont loin de dévoiler la totalité de l'univers, comment la connaissance des forces invisibles qui régissent notre monde constitue la voie royale vers la magie, comment notre cerveau, qui reçoit et restitue 90 % des images parvenant à notre conscience, peut nous induire en erreur. De la théorie du corridor à la lecture froide, il détaille les méthodes des illusionnistes pour cerner notre personnalité, détourner notre attention et nous emmener où bon leur semble.