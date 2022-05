Lunar caustic - suivi de Le Caustic lunaire et Malcolm mon a. Suivi de le caustic lunaire et malcolm mon ami

Lunar Caustic suivi de Le Caustic lunaire et de Malcolm mon ami par Clarisse Francillon Quoique de dimensions plus modestes qu'Au-dessous du Volcan, l'autre grande oeuvre de Malcolm Lowry s'appelle Lunar Caustic. C'est le récit d'une désintoxication alcoolique vécue par l'auteur au Bellevue Hospital de New York. Il a porté ce récit à la hauteur d'une oeuvre d'art bouleversante où se trouvent tous les thèmes qui devaient faire de Malcolm Lowry l'un des écrivains les plus importants de ce siècle. Ce récit a hanté Lowry durant de longues années. Il en a écrit plusieurs versions. La présente réédition de Lunar Caustic est suivie de sa première version publiée en 1956, Le Caustique Lunaire, et augmentée du texte de Clarisse Francillon, Malcolm, mon ami, paru en 1960.