Anne d'Avonlea

"Pourquoi se sent-on pousser des tresses virevoltantes à la lecture de ce roman d'un autre âge ? D'où vient cette béatitude tenace qui nous lisse le visage ? Du style allègre, plein de piquant et de drôlerie, de son autrice". Télérama Après Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery enrichit avec ce nouveau volet le charmant univers de la saga d'Anne Shirley, l'orpheline idéaliste aux cheveux roux adoptée par erreur. Désormais âgée de seize ans, Anne est devenue institutrice à Green Gables, village hors du temps. Elle fera de nouvelles rencontres, comme le voisin Monsieur Harrison, Mademoiselle Lewis qui vit dans le Pavillon aux échos, ou Paul, un élève fascinant et une probable future âme soeur. Lucy Maud Montgomery est une romancière canadienne. Elle connaît le succès avec la publication en 1908 des aventures d'Anne Shirley, traduites en seize langues. Ce roman a bénéficié de plusieurs adaptations audiovisuelles et est devenu un classique de la littérature. Traduit de l'anglais (Canada) par Hélène Charrier