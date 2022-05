" Etre fan est un trou dans la tête que l'on comble de la lumière d'un autre. " Enfant des Stones et de Bowie, elle n'aurait pas dû s'enticher d'un chanteur de variété française. Envers et contre tous, Goldman est pourtant resté l'idole de son adolescence. Comme tous les fans, elle s'est sentie incomprise, possessive, torturée. A bientôt 44 ans, l'âge où l'on s'accepte, Carine H. , scénariste parisienne fraîchement établie dans la cité phocéenne, s'est donné pour mission de rencontrer Jean-Jacques Goldman - son dieu intime - et de filmer cette quête. Car Marseille, ville rugueuse de son exil tardif, abrite, dit-on, son chanteur préféré. Et qui sait si cette amoureuse du cinéma, qui voit dans chaque scène de sa vie un peu de James Ivory ou de Billy Wilder, ne finira pas par apprivoiser sa propre histoire... . A propos de l'autrice Diplômée d'HEC, Carine Hazan a d'abord travaillé dans la publicité avant de devenir scénariste. Elle est aussi réalisatrice de courts métrages et autrice pour la jeunesse. " Une fiction drolatique, un roman à la recherche de Goldman perdu dans les rues de Marseille. " Laurent Goumarre, Côté club, France Inter " Un récit drôle et enlevé sur ce que cela signifie d'être fan". Gala