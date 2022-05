Quatre soeurs : Quatre soeurs en colo

Cet été, Lou, Laure et Lisa partent en colonie en Vendée. Au programme : planche à voile, bateau, plage et veillées. Lou sera monitrice. Si Lisa se fait vite des copains, Laure doit trouver ses marques. Grâce à Victoire dont elle partage la chambre, elle décide d'initier un projet de protection de la mer. Et se lance sur les traces d'un garçon inconnu qu'elle croise sur le sable...