Zinedine Zidane fait partie des figures les plus médiatisées de la planète, mais les premiers mots qui viennent pour parler de lui sont mystère ou énigme. Qui est l'homme derrière le masque, si beau, si lisse ? Sur le fil de son discours et des événements intimes de sa vie, ce livre propose un voyage "dans la tête de Zidane" . Il fait le pari que Zinedine Zidane désire nous dire autre chose que ce que nous percevons de lui. Certes, il concourt à sa propre opacité quand il se retranche dans le silence. Mais quand il choisit de parler, il semble avoir à coeur de livrer ses sentiments et sa réalité profonde. Zidane n'est pas un illusionniste de la parole - et ce, non parce qu'il manque d'esprit, mais parce qu'il tend à faire entendre une vérité nue. Comment Zidane a-t-il construit sa vie d'homme dans la lignée de Smaïl Zidane, ce père qu'il aime passionnément et à qui il dit tout devoir ? De quoi est tissée sa vie amoureuse et sensuelle, voilée par le mythe conjugal qui le présente sous les traits d'un mari immuable dans un mariage parfait ? Quelle place sa mère, en apparence effacée, tient-elle dans son extraordinaire réussite ? De quoi est fait le sidérant pouvoir de mutation dont il témoigne constamment ? Où va aujourd'hui sa trajectoire ? Et que s'est-il passé en cet inoubliable 9 juillet 2006, dans l'arène de Berlin, théâtre du drame que le monde entier appelle désormais le coup de tête de Zidane ? N'impliquait-il réellement que deux protagonistes ; avec Qui, avec Quoi Zinedine Zidane avait-il rendez-vous ce soir-là ? Sabine Callegari est psychanalyste. Elle a publié aux éditions Albin Michel La vie augmentée, comment la psychanalyse change une vie.