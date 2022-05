Nouvelle mère. La maternité comme vous ne l'avez jamais lue

"Que restera-t-il de ces premières années où je suis devenue mère ? Je ne veux pas les oublier. J'aime cette femme, celle qui a traversé tout ça. Elle mérite tout sauf l'oubli. Elle mérite que tout le monde regarde. Que tout le monde sache". L'autrice raconte comment, après une grossesse joyeuse et célébrée de tous, elle se heurte de plein fouet au mythe de la mère parfaite, épanouie et sacrificielle. Elle raconte comment elle a dû déconstruire les mécanismes obsolètes de la parentalité et réinventer la maternité. Cécile Doherty-Bigara est autrice, professeure de yoga et de méditation à Toulouse. Elle est passionnée par le féminisme et l'écologie entendus comme mouvements majeurs de régénération de notre société actuelle. · Une approche qui autorise qu'on s'attarde sur les TRANSFORMATIONS et les BOULEVERSEMENTS liés à la maternité. · Une REFLEXION SUR LES CONDITIONNEMENTS reçus de la société. · Un RECIT TRES PERSONNEL, émouvant et lucide.