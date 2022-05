Le seul et unique Bob

Moi, c'est Bob. Je suis un peu chihuahua sur les bords, mais ça ne veut pas dire que je suis un gentil toutou de salon. Aujourd'hui, j'ai la belle vie, un lit douillet et des croquettes à volonté. Mais autrefois, j'étais un chien errant, un vrai dur. Alors, quand un ouragan menace ma famille d'adoption et mes amis du zoo, Ivan et Ruby, ni une ni deux, je pars à leur rescousse ! Pas question de laisser la pluie et le vent détruire mon bonheur. Seulement, je n'avais pas prévu que l'orage serait assez puissant pour tout emporter. Les aventures rocambolesques du meilleur ami d'Ivan, le gorille très sensible du Seul et unique Ivan.