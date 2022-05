Thèse, mode d'emploi

Avec humour, ce récit relate les différentes étapes-clés du parcours de thèse, plus de surprise possible, dans ce récit la transparence est de mise. Alors, est ce que le doctorat est vraiment fait pour vous ? Près de 80 000 étudiants s'inscrivent chaque année en thèse dans les universités françaises et belges francophones. Mais nombre de thèses commencées ne seront jamais soutenues tandis que les établissements publics d'enseignement supérieur n'offrent annuellement qu'environ 2000 postes. Ce livre présente avec humour les étapes-clés du parcours de thèse : de la première inscription aux processus de recrutement, en passant par la soutenance (ou l'abandon). Centré sur les conditions de préparation des doctorats en sciences humaines et sociales, il passe en revue les péripéties financières, administratives et personnelles qui agitent la vie des thésards et jeunes docteurs. Il s'adresse en premier lieu aux étudiants qui envisagent de s'inscrire en thèse et aux doctorants, mais aussi à leurs familles et entourages. A quoi ressemble la vie d'un " thésard " ou comment vivre avec et malgré la thèse ? Quels sont ses espoirs, ses contraintes ? Quelles relations entretient-il avec son directeur (ou sa directrice) de thèse ? Peut-il avoir une vie de famille ou de couple " normale " ? Pourquoi n'a-t-il jamais un sou en poche ? Pourquoi ne prend-il jamais de vacances ? Pourquoi l'abandon de la thèse devient parfois sa seule issue ? Quelles sont ses difficultés d'insertion sur le marché du travail ? Comment s'opère la sélection des élites académiques ? Quelles sont les réalités du harcèlement sexuel à l'université ?