Arsène Lupin, La Comtesse de Cagliostro. Suivi de La Cagliostro se venge

Après le succès sur Netflix de la série inspirée des aventures d'Arsène Lupin, avec Omar Sy pour interpréter le personnage créé par Maurice Leblanc, Archipoche publie, dans une élégante édition collector, la suite des meilleures aventures du gentleman cambrioleur. Les premiers pas d'Arsène Lupin Agée de 106 ans, mais en paraissant 30, Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, attire les hommes par sa beauté sans pareil. Un seul lui résiste encore : le terrible Bormagnan, un homme de pouvoir et d'intrigues, chef de file d'une conspiration royaliste. Car tous deux luttent dans le même but : retrouver un trésor perdu pendant la guerre franco-prussienne. Un jeune homme est en première ligne de cette rivalité. On l'appelle Raoul d'Andrézy, pas encore connu sous le nom d'Arsène Lupin, qui fait ici ses premiers pas d'aventurier. C'est lui qui sauve la comtesse d'une tentative d'assassinat... avant de s'éprendre de cette femme dont certains disent qu'elle serait une espionne sans morale ni scrupules.