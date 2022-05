Arsène Lupin, L'éclat d'obus. Suivi de L'Agence Barnett et Cie

Après le succès sur Netflix de la série inspirée des aventures d'Arsène Lupin, avec Omar Sy pour interpréter le personnage créé par Maurice Leblanc, Archipoche publie, dans une élégante édition collector, la suite des meilleures aventures du gentleman cambrioleur. Arsène Lupin s'en va-t-en guerre Paul Delroze est un soldat français brillant et plein de ressources. Mais, alors qu'il vient d'épouser la belle Elisabeth, la Première Guerre mondiale éclate. Le jeune couple part se réfugier dans un château offert par le père de la mariée. Or très vite, des événements aussi mystérieux que dramatiques s'y déroulent... Contraint de partir sur le front, Paul reste néanmoins hanté par un passé qu'il peine à démêler. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'un tableau tapi dans le château pourrait bien être la clef de ses secrets. Heureusement, Paul pourra compter sur l'aide de l'un de ses camarades soldats... qui n'est autre qu'Arsène Lupin ! Que nous retrouvons quelques années plus tard, détective privé sous le pseudonyme de Jim Barnett, avec la complicité du propre assistant de l'inspecteur Ganimard... son principal adversaire !